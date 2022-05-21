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جديد المحليات > الأمير خالد بن سلمان عقب لقائه المبعوث الأمريكي: نتطلع لأن يصل اليمنيون لحل سياسي ينقل اليمن إلى السلام والتنمية
21/05/2022   4:57 م

الأمير خالد بن سلمان عقب لقائه المبعوث الأمريكي: نتطلع لأن يصل اليمنيون لحل سياسي ينقل اليمن إلى السلام والتنمية

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قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، إنه اجتمع في واشنطن مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، وبحثا الشأن اليمني ومستجداته.

وأكد الأمير خالد بن سلمان للمبعوث الأمريكي الخاص باليمن، دعم التحالف بقيادة المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والكيانات المساندة له، والتطلعات لأن يصل اليمنيِون إلى حلٍّ سياسي شامل، ينقل اليمن إلى السلام والتنمية.

كما أكد أنه رغم إيجابية الهدنة المعلنة لحد كبير، فإن هناك دورًا مهماً يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي القيام به؛ للضغط على الميليشيات الحوثية لفتح طرق تعز، وإيداع إيرادات ميناء الحُديدة، والانخراط بجدية في جهود السلام؛ لينتقل اليمن إلى الأمن والاستقرار. وفق “أخبار 24”.

الأمير خالد بن سلمان عقب لقائه المبعوث الأمريكي: نتطلع لأن يصل اليمنيون لحل سياسي ينقل اليمن إلى السلام والتنمية

جديد المحليات
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