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جديد المحليات > “مسك” تدشّن جناحها في المؤتمر الاقتصادي العالمي “دافوس 2022”
23/05/2022   7:59 م

“مسك” تدشّن جناحها في المؤتمر الاقتصادي العالمي “دافوس 2022”

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دشّنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، جناحها في المؤتمر الاقتصادي العالمي “دافوس” في سويسرا أمس (الأحد)، بشعار “مجلس الشباب”.

وافتُتح جناح المؤسسة المشارك “مجلس الشباب” بحضور عدد من الأمراء، حيث تُنَظَم فعالياته على مدى أيام عمل المؤتمر، الذي بدأ أمس (الأحد) 22 مايو، ويستمر حتى 26 من الشهر نفسه، وتتضمن جلسات متعددة يشارك فيها الشباب السعودي.

وتضمن برنامج اليوم الأول للمجلس في المنتدى الاقتصادي العالمي، حضور عدد من القادة السعوديين، وكانت البداية بالتعريف بمؤشر الشباب العالمي 2021 الذي أطلقته مؤسسة “مسك” لتحديد أهم الفرص المستقبلية للشباب في 30 دولة حول العالم. وفق “أخبار 24”.

“مسك” تدشّن جناحها في المؤتمر الاقتصادي العالمي “دافوس 2022”

جديد المحليات
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