“الجدعان”: نتوقع نمو اقتصاد المملكة 7.4% هذا العام .. وتخصيص فوائض النفط سيتم وفق مستهدفات الرؤية

قال وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (الإثنين)، إن المملكة تتوقع نمو الاقتصاد 7.4 % هذا العام، مشيراً إلى أن تخصيص فوائد النفط سيتم وفقاً لمستهدفات رؤية 2030.
وأوضح “الجدعان” خلال لقائه بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، أن نسبة التضخم في المملكة تقدر بـ1.6 % ونتطلع بنهاية العام لأن تصل إلى 2.1 % و2.3 %، مشيراً إلى أن فائض الميزانية خلال الربع الأول لعام 2022 يرجع إلى عدة أسباب منها الإصلاحات التي قامت بها المملكة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط.
وحول وجود خطة لتحويل أموال إلى صندوق الاستثمارات العامة، أكد “الجدعان” أنه سيتم الاطلاع على فائض الميزانية في الأشهر المقبلة وسنرى ما هي القطاعات التي ستستفيد من الفائض.
وأضاف أن رؤية المملكة اعتمدت على تنويع مصادر الدخل، وفصل الاقتصاد عن أسعار النفط، وكذلك العمل على تنفيذ برنامج الاستدامة المالية الذي يعتمد قواعد صارمة خاصة فيما يتعلق بالإيداعات، وعدم تأثر الاقتصاد بتقلب أسعار النفط. وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل، أعلن وزير المالية أن شركة تداول السعودية لمداولات البورصة ارتبطت مع “يورو كلير” لخدمات ما بعد التداول، مبيناً أن هذا سيفتح المجال بشكل كبير للأسواق المحلية، ولا زلنا نطور سوق الديون وسوق الاستثمار.