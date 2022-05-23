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جديد المحليات > الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى تستعد لتنفيذ دبلوم فني نظارات
23/05/2022   10:45 م

الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى تستعد لتنفيذ دبلوم فني نظارات

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أقامت الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى، يوم (الخميس) الماضي، اجتماعاً مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة بالأكاديمية الصحية، استعرضت من خلاله استعدادها لإقامة دبلوم فني نظارات.

وأوضحت أنه تم أخذ جولات مختلفة داخل مبنى الكلية للتأكد من كفاءة الموارد، ووجود الأجهزة الحديثة المطلوبة وقياس مدى مواءمتها لتنفيذ الدبلوم، كما تم جدولة زيارات بعض المصانع لدى الشركات ذات العلاقة المباشرة بسوق العمل وذلك لأهمية تحقيق أهداف الكلية التطبيقية في تنمية القدرات البشرية ورفع معدلات التوظيف.

وفي السياق نفسه، اجتمعت الكلية التطبيقية بجامعة أم القري مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض، لمناقشة عدة مواضيع بشأن تطوير برامج مهنية وتغير المسار الوظيفي في مجال الزكاة والضريبة، واقترح تنفيذ برنامج المخلص الجمركي. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أنه قد تمت مناقشة إعداد شراكة مهنية تخدم التعاون بين الطرفين للاشتراك في تنفيذ أفضل البرامج المستقبلية لسوق العمل والمتطلبات القادمة للتوظيف.

اجتماع الكلية التطبيقية بجامعة ام القرى مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض

الكلية التطبيقية بجامعة أم القرى تستعد لتنفيذ دبلوم فني نظارات

جديد المحليات
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