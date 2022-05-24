أمير القصيم: أبناء الوطن نسيج اجتماعي متماسك تحت راية التوحيد رغم اختلاف وجهات النظر

أكد أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أن أبناء الوطن نسيج واحد متكامل تحت راية التوحيد، على الرغم من اختلاف الميول، وبعيدًا عن المناطقية، مبينًا أن هذا هو منهج وسياسة المملكة منذ عهد المؤسس وحتى الآن.
وأوضح الأمير فيصل بن مشعل أنه من أبرز وأهم مظاهر الاختلاف في الشريعة الإسلامية، وجود المذاهب الأربعة في بعض التفاصيل، مبينًا أن اتفاقها في الأصول الفقهية نهج رباني وطبيعة بشرية للمجتمع الإسلامي ذكره الله في القرآن الكريم.
ولفت إلى أن اللحمة الوطنية والنسيج الاجتماعي القوي في المملكة، يؤكد التمسك بأهداف الشريعة الإسلامية في احترام الجميع لشرائح المجتمع السعودي المتعددة، وأهمية التمسك بالوحدة الوطنية مهما كان الاختلاف بوجهات النظر، بما لا يؤثر على المواطنة.
وأشار إلى أن جميع أبناء الوطن يتفقون على أهمية وحدة القلوب والوطن، لأن الاختلاف لا يجب أن يؤثر على أمن الوطن وتواد وتراحم المجتمع، وأن السلم الاجتماعي هو الظاهر جليًا على الوطن. وفق “أخبار 24”.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لأمير القصيم، أمس (الإثنين)، بقصر التوحيد بمدينة بريدة بعنوان “ثقافة الاختلاف”، بمشاركة الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور خالد كريري، ومدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين والأعيان والأهالي بالمنطقة.