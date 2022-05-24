شهد أمراء مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، أمس (الإثنين)، حفل تخريج عدد من الطلاب والطالبات بمختلف الجامعات السعودية.
وشهد أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، حفل خريجي وخريجات جامعة الفيصل للعام الجامعي 1442/1443 هـ 2021 م، وذلك في مقر الجامعة.
كما رعى أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، حفل تخريج الدفعة 70 من طلاب جامعة أمِّ القرى للعام الجامعي 1442- 1443هـ، والبالغ عددهم أكثر من 16 ألف طالب وطالبة، من بينهم 14.5 ألف خريج وخريجة في درجة البكالوريوس والدبلوم، و409 في الدبلوم العالي، و1.1 ألف في درجة الماجستير، و213 ضمن درجة الدكتوراه.
ودشن الأمير خالد الفيصل خلال الحفل عددًا من المشاريع الاستراتيجية للجامعة للخمسة أعوام المقبلة، ومنها جامعة أم القرى الذكية، وهيكلة البرامج التعليمية، والحوكمة الإدارية والمالية، والأنظمة التقنية، وتهدف جميعها إلى تحويل الجامعة إلى جامعة ذكية.
وحضر أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، حفل تخريج الدفعة 18 من طلاب جامعة طيبة للعام الجامعي 1443هـ، والبالغ عددهم 4.3 ألف طالب وطالبة من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة طيبة بالمدينة المنورة.
وشهد نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، حفل تخريج الدفعة 30 لطلاب وطالبات كليات ومعاهد الهيئة الملكية بكلية ينبع الصناعية، والبالغ عددهم 1.3 ألف طالب وطالبة من مراحل البكالوريوس والدبلوم، وذلك بمركز الملك فهد الحضاري بمحافظة ينبع.
وفق “أخبار 24”.