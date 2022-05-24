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جديد المحليات > “العقاري” يودع أكثر من 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو
24/05/2022   1:53 م

“العقاري” يودع أكثر من 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو

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أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم (الثلاثاء)، إيداع أكثر من 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر مايو الحالي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مايو بلغ 842 مليون ريال، خُصصت دعماً لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، مبيناً أن إجمالي ما جرى إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر مايو 2022 تجاوز 37.6 مليار ريال.

وأكد حرص الصندوق على استمرارية الدعم وإيداعه للمستفيدين من برنامج القرض العقاري المدعُوم في موعده المحدد شهرياً، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تأكيداً وتتويجاً للجهود المشتركة والشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.وفق “أخبار 24”.

“العقاري” يودع أكثر من 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” لشهر مايو

جديد المحليات
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