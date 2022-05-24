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جديد المحليات > بالفيديو.. صندوق الاستثمارات العامة يوضح شروط التقديم في برنامج تطوير الخريجين لعام 2022
24/05/2022   9:56 م

بالفيديو.. صندوق الاستثمارات العامة يوضح شروط التقديم في برنامج تطوير الخريجين لعام 2022

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أوضح صندوق الاستثمارات العامة شروط التقديم في برنامج تطوير الخريجين المقدم من الصندوق لعام 2022.

وتتضمن الشروط أن يكون المتقدم سعوديًا، وحاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير، وأن يكون معدله التراكمي لا يقل عن 3.75 من 5 أو ما يعادلها، بالإضافة إلى أن يتمتع المتقدم بخبرة عملية لا تتجاوز السنة الواحدة، وشهادة توفل بدرجة 60-78 أو 513-547 أو “ايلتس” بدرجة 6.

ويحتوي البرنامج الذي يصدره الصندوق سنويًا على رحلة تعلم تمتد على مدى 10 أشهر، تجمع بين مراحل التدريب الأكاديمي والتدريب المهني، كما يقدم البرنامج تدريبًا عالميًا وفرصة للتعلم والعمل مع قادة وخبراء الصندوق، بالإضافة إلى شهادة إكمال ومكافأة شهرية وتأمين طبي وإجازة مدفوعة الأجر. وفق “أخبار 24”.

وتأسس البرنامج في عام 2017 وتخرج حينها 40 مرشحًا، وصُمم لتزويد الخريجين بالمهارات والمعرفة اللازمة لدخول سوق العمل والنجاح فيه، كما يساعدهم على اتخاذ الخطوة الأولى في رحلتهم المهنية وتطوير قدراتهم في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

بالفيديو.. صندوق الاستثمارات العامة يوضح شروط التقديم في برنامج تطوير الخريجين لعام 2022

جديد المحليات
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