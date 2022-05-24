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جديد المحليات > أمير “المدينة المنورة” يطمئن على جاهزية خطط استقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام
24/05/2022   9:53 م

أمير “المدينة المنورة” يطمئن على جاهزية خطط استقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام

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أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، أهمية الجاهزية والاستعداد المبكر من جميع القطاعات المرتبطة بأعمال موسم الحج 1443هـ، بما يتواكب مع مستوى الرعاية والعناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحرمين الشريفين وقاصديهما.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع لجنة الحج والزيارة لاستعراض الخطط والبرامج التشغيلية التي ستنفذها الجهات الحكومية خلال موسم حج هذا العام، وذلك بعد صدور التوجيهات الكريمة برفع عدد الحجاج إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها.

واستعرض الاجتماع ملامح الخطة التشغيلية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، والتي شملت 9 برامج رئيسية تتمحور حول تنظيم وإدارة الحشود والزيارة والصلاة في الروضة الشريفة والبرامج الخدمية ومنظومة التشغيل والصيانة والخدمات المساندة. وفق “أخبار 24”.

أمير “المدينة المنورة” يطمئن على جاهزية خطط استقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج لهذا العام

جديد المحليات
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