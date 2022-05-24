انطلقت أعمال الوحدة الدولية من برنامج قادة 2030 الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” للدفعة الأولى والثانية في مدينتي جنيف وبرشلونة على مدى الأسابيع الأربعة القادمة.
ويشارك خلال هذه الأيام 180 قائدًا ضمن الرحلة العلمية للدفعات الحالية لمدة 5 أيام تتكرر لكل مجموعة، يومان منها في العاصمة السويسرية “جنيف”، يخوض خلالهما القادة المتدربون مجموعة من الجلسات واللقاءات التي تتضمن تمارين جماعية ولقاءات مع علماء من المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية “سيرن”.
كما يقضي قادة 2030 المشاركون في المدينة الإسبانية برشلونة الأيام الثلاثة الأخرى، في جلسات يتم خلالها تنفيذ إستراتيجيات حول خلق القيمة في المفاوضات واكتسابها، وعدد من التطبيقات الابتكارية التقنية وتمارين جماعية للمهارات القيادية.
وتقام هذه المرحلة ضمن رحلة أعمال برنامج قادة 2030 الذي يستهدف تخريج قادة يمتلكون رؤى وإستراتيجيات متنوعة لتنفيذ التحول المبتكر، ومواجهة التحديات والأفكار التقليدية، وإيجاد حلول للقضايا الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
يذكر أن برنامج قادة 2030 فتح باب التقديم على الدفعة الثالثة من البرنامج في الربع الثاني من هذا العام، وتستمر مرحلة التقديم حتى 27 مايو الجاري.
وفق “أخبار 24”.