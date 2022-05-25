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جديد المحليات > الغبار يعلّق رحلات الطيران من مطار نجران
25/05/2022   5:35 م

الغبار يعلّق رحلات الطيران من مطار نجران

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تعرضت منطقة نجران، صباح اليوم (الأربعاء)، لعاصفة ترابية تسببت في تدني مستوى الرؤية الأفقية، ما أدى إلى إلغاء الرحلات الجوية من مطار نجران.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه لاستمرار العوالق الترابية وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل كذلك محافظات خباش، وبدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة.

بدورها دعت المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران إلى الوقاية من الغبار من خلال الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للأتربة إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء، مع تغييرها باستمرار. وفق “أخبار 24”.

وأهابت بالمرضى المصابين بالربو التأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل في حال صرفها الطبيب، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

الغبار يعلّق رحلات الطيران من مطار نجران

جديد المحليات
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