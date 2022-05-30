نص اللائحة.. من يتوّج بالدوري حال تساوي الهلال والاتحاد في النقاط حتى الجولة الأخيرة؟

أسفرت الجولة 28 عن تغيير في قمة جدول النسخة الجارية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث يتقاسم فريقا الاتحاد والهلال الصدارة.
الاتحاد هُزم المباراة الثانية على التوالي في الدوري ولكن هذه المرة أمام الطائي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الأحد) ضمن منافسات الجولة 28 بهدف نظيف بعدما هُزم في الجولة الماضية أمام نظيره الهلال بثلاثية مقابل هدف ليتوقف رصيده عند النقطة 61.
وواصل الهلال على الجانب الآخر انتصاراته ففاز بثنائية نظيفة أمام نظيره أبها، خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس ضمن منافسات الجولة ذاتها بعدما فاز في المباراة الماضية أمام الاتحاد ليصبح الفارق بينهما صفرًا ويتقاسما الصدارة قبل جولتين من النهاية.
المباريات المتبقية للاتحاد:
الاتفاق vs الاتحاد.
الاتحاد vs الباطن.
المباريات المتبقية للهلال:
الفتح vs الهلال.
الهلال vs الفيصلي.
وهنا حال فوز أي فريق منهما بالمباراتين المتبقتين له وتعثر الآخر في أي لقاء سواء بالتعادل أو الهزيمة يتوّج صاحب الانتصارين ولكن ماذا إذا انتصر الثنائي أو هُزما أو حتى تعادلا؟.. سبورت 24 يستعرض نص لائحة المسابقات والبطولات باتحاد الكرة:
وتنص اللائحة على أنه في حال تعادل فريقين أو أكثر بالنقاط في أي من البطولات المحلية لجميع الدرجات التي تقام بنظام الدوري أو المجموعات يتم تحديد المراكز النهائية في نهاية البطولة وفقاً للترتيب التنازلي والذي يبدأ من أعلى عدد من النقاط في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المُتعادلة فيما بينها.
وجاء في اللائحة أيضاً أن المعيار الثاني هو أعلى فارق أهداف (ما له من أهداف ناقص ما عليه) في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها (دون احتساب أفضلية التسجيل خارج الأرض)، وأما المعيار الثالث فهو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في مباراة أو مباريات الفريقين أو الفرق المتعادلة فيما بينها.
وتضمنت اللائحة أنه في حالة استمرار التعادل يتم الاحتكام لأعلى فارق أهداف في كامل البطولة (ما له من أهداف ناقص ما عليه)، ثم الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف في كامل البطولة، وبعدها الفرق الأقل حصولاً على مجموع النقاط؛ جراء حصول لاعبيها على البطاقات الصفراء والحمراء في مباريات البطولة (يتم احتساب البطاقة الحمراء بثلاث نقاط والصفراء بنقطة واحدة). وفق “أخبار 24”.