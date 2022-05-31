أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم (الثلاثاء)، شراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في مشروع يعتبر من أكبر أعمال المسوحات في المملكة ويشمل ساحل البحر الأحمر.
وأوضحت الشركة أن أعمال الحفر الأولي التي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أسفرت خلال 10 أيام، عن الكشف عن عظام سحلية بحرية ضخمة يعود عمرها لأكثر من 80 مليون سنة.
وأبانت أنها ستستمر بالعمل مع الهيئة لتحديد المناطق ذات الأهمية الجيولوجية الفريدة، مما سيضيف للتجارب السياحية التي تقدمها وجهة البحر الأحمر المستدامة في اكتشاف التاريخ الطبيعي الغني لشبه الجزيرة العربية.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، إن ما نكتشفه الآن على البر هو دلالة واضحة على الحياة في هذه المنطقة منذ ملايين السنين، مشيراً إلى أنه يأمل بأن تكون أعمال الحفر والتنقيب هذه سبباً إضافياً لتعزيز الاهتمام باكتشاف التراث القديم المدفون على طول سواحل المملكة.