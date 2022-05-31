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جديد المحليات > “نزاهة” تحقق مع 161 متهمًا وتوقف 41 بتهم الرشوة وغسل الأموال واستغلال النفوذ
31/05/2022   1:17 م

“نزاهة” تحقق مع 161 متهمًا وتوقف 41 بتهم الرشوة وغسل الأموال واستغلال النفوذ

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر شوال 1443هـ.

ونفذت الفرق الرقابية 3835 جولة، أسفرت عن التحقيق مع 161 متهمًا، وإيقاف 41 منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وذلك لاتهامهم بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال.

وينتسب المتهمون لوزارات الدفاع والداخلية والصحة والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأهابت “نزاهة” بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الهاتف المجاني (980)، أو الفاكس (0114420057)، أو البريد الإلكتروني ؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.وفق “أخبار 24”.

“نزاهة” تحقق مع 161 متهمًا وتوقف 41 بتهم الرشوة وغسل الأموال واستغلال النفوذ

جديد المحليات
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