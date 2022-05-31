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جديد المحليات > الضمان الصحي يُغرم شركات تأمين بـ 2.7 مليون ريال
31/05/2022   6:58 م

الضمان الصحي يُغرم شركات تأمين بـ 2.7 مليون ريال

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أعلن مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، عن تغريم عدد من شركات التأمين بمبالغ وصلت إلى 2.7 مليون ريال، بسبب مخالفات.

وأوضح في بيان أن لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني أصدرت 14 قرارا بجزاءات في حق بعض شركات التأمين الصحي لمخالفتها أنظمة ولوائح وقرارات المجلس.

وأضاف المجلس أنه يحرص على تطبيق النظام لدوره الإشرافي والرقابي ليكون جهة تنظيمية رائدة تعمل على تعزيز الجودة والكفاءة وتمكين المستفيدين للحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين. وفق “أخبار 24”.

وأكد المتحدث الرسمي للمجلس الدكتور ناصر الجهني أن المجلس يعمل على تسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجه أطراف العلاقة التأمينية من خلال إجراءات تنظيمية تطبقها أنظمة المجلس ولوائحه التنفيذية.

الضمان الصحي يُغرم شركات تأمين بـ 2.7 مليون ريال

جديد المحليات
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