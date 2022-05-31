“النيابة العامة” تدرج مستحضر الجابابنتين إلى جدول المؤثرات العقلية الخاضعة للمراقبة

أعلنت النيابة العامة، اليوم (الثلاثاء)، إدراج مستحضر الجابابنتين في الجدول الثاني للمؤثرات العقلية فئة “هـ” المراقبة محليًا، وذلك طبقًا لقرار الجهة المختصة، استنادًا إلى المادة “٧٠” من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضحت أن أعراض الجابابنتين تشمل الشعور بالدوار والدوخة، والعصبية الشديدة والدخول في نوبات من العدوانية الشديدة، وحدوث اضطرابات ومشكلات في الذاكرة، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والإرهاق نتيجة لهبوط الدورة الدموية.
كما تشمل الأعراض حدوث ارتعاش في الأطراف وفقدان السيطرة على الجسم، والإصابة بالإمساك وحدوث بعض الاضطرابات بالمعدة، فضلًا عن حدوث تشوش في الرؤية نتيجة انخفاض ضغط الدم وضغط مراكز المخ، والتلعثم في الحديث، والإدمان وعدم القدرة على الاستغناء عنه.
وفق “أخبار 24”.