 وزير الخارجية خلال استقباله لافروف: المملكة على استعداد للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بديوان الوزارة بالرياض، اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والوفد المرافق له.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.
وبشأن الأزمة في أوكرانيا، أكد وزير الخارجية لنظيره الروسي على موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة مستعدة لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة. وفق “أخبار 24”.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء) في الرياض.
وبحث الجانبان خلال اجتماعهما التحديات الإقليمية والدولية الرئيسية، مؤكدين على أهمية التنسيق والتشاور بما يخدم الجهود والمساعي الدولية لإحلال السلم والاستقرار والتنمية في العالم.
وأكد الجانبان حرصهما على دعم روابط الصداقة القائمة ودعم التقارب بين روسيا والعالم الإسلامي في مختلف المجالات، وذلك في ضوء عضوية روسيا المراقبة في منظمة التعاون الإسلامي.
كما استعرضا التعاون الثنائي والتنسيق في جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك وذلك في إطار آلية التشاور السياسي بين الجانبين.
ووصل وزير الخارجية الروسي اليوم إلى الرياض، في زيارة رسمية للمملكة، واستقبله في مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد السحلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن الأحمد.
الأمين العام لـ #منظمة_التعاون_الإسلامي يلتقي وزير خارجية #روسياhttps://t.co/A8kEOBSri5 pic.twitter.com/PDASneBQdN
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) May 31, 2022