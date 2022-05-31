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جديد المحليات > “مسك” تعلن عن الطلاب المقبولين ضمن الدفعة الخامسة لبرنامج الإعداد لنخبة الجامعات
31/05/2022   11:47 م

“مسك” تعلن عن الطلاب المقبولين ضمن الدفعة الخامسة لبرنامج الإعداد لنخبة الجامعات

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أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، اليوم (الثلاثاء)، عن الطلاب المقبولين ضمن الدفعة الخامسة لبرنامج الإعداد لنخبة الجامعات، وذلك بعد تنافس خاضه الآلاف من طلبة الصف الأول الثانوي.

وكشفت المؤسسة عن قبول 400 طالب وطالبة بعد مجموعة من الإجراءات، بدأت بتعبئة نموذج التقديم وانتهت بالمقابلة الشخصية، وذلك من أجل ضمان حصول الطلبة الأكثر جدارة على فرصة الإعداد للقبول والدراسة في نخبة جامعات العالم.

ويأتي البرنامج الذي يمتد لعامين ونصف عام بمهمة واضحة، تتمثل في إعداد طلبة المرحلة الثانوية الطموحين وذوي الأداء العالي، للحصول على مقعد في نخبة جامعات العالم، حيث يقدم هذا الجهد من خلال 4 محاور، تشمل التدريب الإثرائي والتجارب الحيوية في جهات دولية، والتدريب على اختبارات القبول المعيارية، واستشارات توجيهية فردية بشكل شهري، وتقديم الدعم والمساندة في التقديم على القبول في هذه الجامعات.وفق “أخبار 24”.

“مسك” تعلن عن الطلاب المقبولين ضمن الدفعة الخامسة لبرنامج الإعداد لنخبة الجامعات

جديد المحليات
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