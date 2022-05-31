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جديد المحليات > بالفيديو.. بينهم المعتدي على الممرضة.. “الأمن العام” يستعرض جرائم أطاح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية
31/05/2022   11:47 م

بالفيديو.. بينهم المعتدي على الممرضة.. “الأمن العام” يستعرض جرائم أطاح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية

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تمكنت الجهات الأمنية من القبض على مواطنين في الأيام القليلة الماضية، بعد تورطهم في ارتكاب عدد من الجرائم المختلفة.

ونشر الأمن العام مقطع فيديو أظهر القبض على مواطن في المجاردة وهو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات، ومواطنين سرقا قواطع كهربائية ونحاسية من مبانٍ تحت الإنشاء بالرياض، باستخدام سيارة مسروقة وضبط بحوزتهما سـلاح ناري.

كما أُلقي القبض على مواطن في الباحة قام باستخدام مركبته في نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، ومواطنين قام أحدهما بالاستيلاء على مصوغات ذهبية من أحد المصانع بالرياض، أثناء عملية نقلها وقام الآخر بإيوائه والتستر عليه. وفق “أخبار 24”.

وتمكن رجال الأمن العام من القبض على مواطنين بالرياض ظهرا عبر مقطع فيديو وأحدهما يعتدي على امرأة بالضـرب في حي سكني، نتيجة خلافات عائلية.

بالفيديو.. بينهم المعتدي على الممرضة.. “الأمن العام” يستعرض جرائم أطاح بمرتكبيها خلال الأيام الماضية

جديد المحليات
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