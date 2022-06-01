“مسجد الشافعي” شاهد على العمارة الإسلامية في جدة ووجهة لزوار الموسم

مسجد الشافعي أو المسجد العتيق، وغيرهما من الأسماء التي تُطلق على أقدم مساجد مدينة جدة، أحد أبرز معالم جدة التاريخية الواقعة ضمن نطاق فعاليات موسم جدة.
ويُعد المسجد الواقع في حارة المظلوم أحد أهم المواقع الإسلامية في المدينة، إذ يحكي واقع الإسلام قبل 1400 عام.
وأوضح المرشد السياحي بندر الحربي، خلال جولة ميدانية برفقة “أخبار 24″، أن المسجد يُطلق عليه أيضاً مسجد الجامع والمسجد العمري.
وأضاف أن اشتهاره باسم مسجد الشافعي يعود إلى تدريس المذهب الشافعي فيه، حتى ارتبط المسجد باسم الإمام والفقيه محمد بن إدريس الشافعي.
وأشار إلى أن المسجد خضع للترميم وإعادة التأهيل عدة مرات، كان آخرها توجيه الملك عبدالله -رحمه الله – بترميمه ضمن مشروع تأهيل المساجد التاريخية في جدة، حيث بدأ ترميمه عام 2015 ولمدة 3 سنوات.
ويتميز مسجد الشافعي بعمارته الفريدة، فقد بُني باستخدام المواد التقليدية، الطين البحري والحجر المنقبي والأخشاب، وهي من المواد التقليدية الأساسية التي كان يعتمد عليها سكان جدة بحكم طبيعة الأجواء. والمسجد مربع الأضلاع ووسطه مكشوف للقيام بمهام التهوية.