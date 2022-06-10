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جديد المحليات > “الحج والعمرة” تخفض أسعار الباقات الأساسية لحجاج الداخل .. وأقل باقة بـ 9098 ريالاً
10/06/2022   12:12 م

“الحج والعمرة” تخفض أسعار الباقات الأساسية لحجاج الداخل .. وأقل باقة بـ 9098 ريالاً

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كشفت وزارة الحج والعمرة عن تعديل أجرته في أسعار الباقات الأساسية لحجاج الداخل، الذي فتحت التسجيل فيه منذ الجمعة الماضي.

وذكرت الوزارة أن أقل باقة هي باقة الضيافة 2 (خيام)، وسيكون سعرها 9098.80 ريال بعدما كانت 10.2 ألف ريال.

وأضافت أن باقة الضيافة 1 (خيام مطورة) أصبحت بسعر 11970.35 ريال، بعدما كانت بـ 13 ألفًا، فيما بلغ سعر باقة الأبراج (منىى) 13943.75 بعدما كانت 14.7 ألف ريال.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أوضحت، في وقت سابق، مزايا كل باقة من باقات الحج المطروحة، مشيرة إلى أن التسجيل متاح حتى يوم غد (السبت).

“الحج والعمرة” تخفض أسعار الباقات الأساسية لحجاج الداخل .. وأقل باقة بـ 9098 ريالاً

جديد المحليات
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