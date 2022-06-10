“الحج والعمرة” تخفض أسعار الباقات الأساسية لحجاج الداخل .. وأقل باقة بـ 9098 ريالاً

كشفت وزارة الحج والعمرة عن تعديل أجرته في أسعار الباقات الأساسية لحجاج الداخل، الذي فتحت التسجيل فيه منذ الجمعة الماضي.
وذكرت الوزارة أن أقل باقة هي باقة الضيافة 2 (خيام)، وسيكون سعرها 9098.80 ريال بعدما كانت 10.2 ألف ريال.
وأضافت أن باقة الضيافة 1 (خيام مطورة) أصبحت بسعر 11970.35 ريال، بعدما كانت بـ 13 ألفًا، فيما بلغ سعر باقة الأبراج (منىى) 13943.75 بعدما كانت 14.7 ألف ريال.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أوضحت، في وقت سابق، مزايا كل باقة من باقات الحج المطروحة، مشيرة إلى أن التسجيل متاح حتى يوم غد (السبت).