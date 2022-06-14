بإنفاق تجاوز 10 مليارات ريال.. “البنك المركزي” يوضح أرقام عمليات نقاط البيع بالمملكة

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الفترة (5 – 11 يونيو)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن هذه الفترة شهدت إنفاق نحو 10.3 مليار ريال عبر 142.4 مليون عملية، مقابل 11.1 مليار ريال بالمدة السابقة، حيث بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 4 ملايين عملية بقيمة 641.7 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء مليون عملية بقيمة 384.1 مليون ريال، فيما بلغ عدد العمليات في التعليم 102 ألف عملية بقيمة 141.8 مليون ريال.
كما بلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 825 ألف عملية بقيمة 348.1 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12.3 مليون عملية بقيمة 688.3 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.6 مليون عملية بقيمة 766 مليون ريال، فيما بلغ عدد العمليات في الأثاث 922 ألف عملية بقيمة 288.2 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 528 ألف عملية بقيمة 174.7 مليون ريال.
وفيما يتعلق بالمنافع العامة، بلغ عدد العمليات مليون عملية بقيمة 88.6 مليون ريال، فيما بلغ عدد العمليات في المجوهرات 208 آلاف عملية بقيمة 216 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 16.5 مليون ريال بقيمة 1.1 مليار ريال، كما بلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة مليوني عملية بقيمة 256.5 مليون ريال.
وأوضح البنك المركزي أن عدد العمليات في المطاعم والمقاهي قد بلغ 41.1 مليون عملية بقيمة 1.5 مليار ريال، كما بلغ عدد العمليات في الأطعمة والمشروبات 33.7 مليون عملية بقيمة 1.48 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الاتصالات 427 ألف عملية بقيمة 89 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في النقل 1.9 مليون عملية بقيمة 613.3 مليون ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 17.6 مليون عملية بقيمة 1.53 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.
وعلى مستوى مدن المملكة بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 38.4 مليون عملية بقيمة 3.2 مليار ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 5.6 مليون عملية بقيمة 343.6 مليون ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 6 ملايين عملية بقيمة 376.9 مليون ريال.