“هيئة فنون العمارة” تنظم معرض “ميثاق الملك سلمان العمراني” بالمدينة المنورة

تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم معرض “ميثاق الملك سلمان العمراني” المصاحب لمعرض المدينة المنورة للكتاب خلال المدة من 17 – 25 يونيو بمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات.
ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على رؤية خادم الحرمين الشريفين في تجسيد أصالة العمارة، وارتباطها بهوية وطنية أصيلة وحضرية ترتكز على الجذور المحلية والظروف الثقافية والمكانية والاجتماعية والمناخية.
ويتبنى الميثاق 6 قيم ترتكز على: (الأصالة، والاستمرارية، ومحورية الإنسان، وملاءمة العيش، والابتكار، والاستدامة)، والتي ترسم مرجعية للتميز العمراني ومعانيه العميقة، وتعكس تاريخ المملكة وموروثها الحضري.
ويقدم المعرض نماذج لمجموعة من المشاريع المميزة الحاصلة على جوائز عالمية ومحلية، حافظت على القيم الثقافية التي ابتدأت في مدينة الرياض، ليصل تأثيرها إلى بقية مناطق المملكة والعالم.وفق “أخبار 24”.
ويتضمن المعرض في أول أيامه لقاءً مفتوحاً مع الرئيس التنفيذي للهيئة يجمع العمرانيين في منطقة المدينة المنورة بعنوان “تواصل المعماريين”، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع الممارسين والمتخصصين والمهتمين بالقطاع، ومشاركة الرؤى والأفكار حول منهجية الميثاق وتطبيقاته.
ويأتي تنظيم معرض “ميثاق الملك سلمان العمراني” في المدينة بعد أربع محطات سابقة في الرياض، وأبها، وجدة، والظهران. ويعد ميثاق الملك سلمان العمراني إحدى المبادرات الوطنية التي تسعى الهيئة من خلالها إلى تأصيل العمارة السلمانية.