الحقيل يكشف زيادة الفرص الاستثمارية لـ”أمانة الأحساء” في 2021 بـ53% مقارنة بعام 2020

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اليوم (الأربعاء)، عن زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة لـ”أمانة الأحساء” على بوابة “فرص” خلال عام 2021.
وأوضح، خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار البلدي الذي تنظمه “أمانة الأحساء” برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أن الفرص الاستثمارية المتاحة لـ”أمانة الأحساء” وصلت لـ362 فرصة عام 2021، بزيادة تصل إلى 53% عن عام 2020، وبقيمة إجمالية تجاوزت 275 مليون ريال، فيما وصلت الفرص الاستثمارية هذا العام لـ112 فرصة استثمارية.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً على بوابة “فرص” لمختلف مناطق المملكة تتجاوز 2400 فرصة متنوعة ما بين المنافسات الاستثمارية وفرص التأجير بمختلف الأنشطة المتاحة، موضحاً أنه يمكن المنافسة عبر بوابة “فرص”، التي يجتمع تحت مظلتها أكثر من 25 ألف مستثمر، حيث طرحت المنصة سابقاً ما يزيد عن 23 ألف فرصة استثمارية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن هناك لجنة استشارية للاستثمار في القطاع البلدي تضم نخبة من ممثلي القطاع الخاص، تهدف للاستفادة من خبراتهم في تطوير منظومة الاستثمار وجذب المستثمرين لتحقيق الأهداف التنموية للمدن السعودية، مؤكداً أن طرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مدن ومحافظات المملكة يتم من خلال منصة الاستثمار البلدي “فرص”، وحسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ ومن خلال الملتقيات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة بالاستثمار.