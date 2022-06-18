بالصور.. معرض المدينة المنورة للكتاب يشهد توافد محبي القراءة من فئات عمرية مختلفة

شهد معرض المدينة المنورة للكتاب لعام 2022 منذ انطلاقه، أول أمس الخميس، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض توافد معظم الفئات العمرية من محبي القراءة والثقافة؛ بهدف زيادة الوعي لديهم وانتشار المعرفة.
ويشتمل المعرض الذي يستمر حتى 25 يونيو الجاري، على أكثر من 80 فعالية بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل المملكة وخارجها، حيث يُشارك المثقفون والمؤرخون والأدباء في جلسات حوارية، وندوات، وأمسيات شعرية، وورش عمل، إضافة إلى عرض مسرحي وفعاليات متنوعة تستمر على مدى 10 أيام. وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر، أن معرض المدينة المنورة للكتاب يُشكل منصة لدور النشر لعرض نتاجها في الحقول المعرفية كافة، حيث يفتح أبوابه يومياً طيلة فترة انعقاده من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 11 مساءً، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 11 مساءً.