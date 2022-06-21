لتحسين المشهد الحضري.. “البلدية والإسكان” تكثّف الجولات الرقابية للحد من ظاهرة مخلّفات البناء

كثفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جولاتها الرقابية للحد من مخلفات البناء في المواقع الإنشائية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لرفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري في المملكة.
وأوضحت أن الحملة تستهدف رصد 30 مخالفة، أبرزها عدم تسوير المواقع الإنشائية، وخلط الإسمنت على الأرصفة والشوارع، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الآخرين أو الأماكن العامة.
وتشمل أيضاً المخالفات، عدم إزالة مخلفات البناء أو الهدم أو الترميم، وإتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام معدات البناء، ونقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك، وعدم نظافة الموقع أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيقات الأمانات الخاصة أو رقم البلاغات الموحد 940، مبينة أنه يمكن الاطلاع على المخالفات المستهدفة في هذه الحملة من خلال الرابط هـنا. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الوزارة ممثلة بالأمانات والبلديات تمكنت خلال العام الماضي 2021 من إزالة ما يقارب 121 مليون متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من الأراضي الفضاء، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ مبادرة “معالجة مظاهر التشوّه البصري”.