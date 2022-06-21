بالفيديو : ولي العهد والرئيس المصري يعقدان جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين

عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء) جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، وذلك بعد لقاء ثنائي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استقبل في وقت سابق اليوم، ولي العهد في مراسم استقبال رسمية في قصر الاتحادية، حيث تم استعراض حرس الشرف، كما تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين.
وتأتي زيارة ولي العهد لمصر ضمن جولة إقليمية تشمل الأردن وتركيا ومصر، استجابة للدعوات المقدمة له.
الرئيس المصري يقيم مراسم استقبال رسمية لسمو #ولي_العهد ويعقدان لقاءً ثنائياً وجلسة مباحثات موسعة بقصر الاتحادية بالقاهرة.https://t.co/HX2dOtsYHH#محمد_بن_سلمان_في_مصر pic.twitter.com/VJjrpWTnOS
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) June 21, 2022
وفق “أخبار 24”.