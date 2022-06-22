“الاستثمار” و”التعليم الإلكتروني” يوقعان مذكرة تفاهم لجذب الاستثمارات الدولية لقطاع التعليم

وقّعت وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، اليوم (الأربعاء)، مذكرة تفاهم لتطوير التعاون بين الطرفين في منظومة التعليم الإلكتروني ومنظومة الاستثمار فيما يصب في تنمية القدرات البشرية، بحضور وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات فيصل بن عصام حمزة، والمدير العام للمركز الدكتور عبدالله الوليدي.
وتشجع المذكرة الشركات الخارجية للاستثمار في قطاع التعليم الإلكتروني ونقل مكاتبها الإقليمية للمملكة، ودعم القوائم الإرشادية لمزودي الخدمات في القطاع التي اعتمدها المركز بمشاركة مجموعة من الجهات الدولية الرائدة، مما يسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة، كما تهدف المذكرة إلى توحيد رحلة الترخيص للمستثمر الأجنبي في قطاع التعليم الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
وتأتي هذه المذكرة اتساقًا مع أحد توجهات المركز وأهدافه الطموحة الرامية إلى فتح آفاق استثمارية دولية في القطاع، كما تعمل هذه الشراكة على ابتكار حلول تسهم في تمكين الجهات الخارجية المهتمة بالاستثمار في قطاع التعليم الإلكتروني بالمملكة.