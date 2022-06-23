الحميدي يُجيب.. ماذا إذا تأجل حسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة؟

كشف المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، عبدالعزيز الحميدي، عن موقفهم حال تأجل حسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة.
وقال الحميدي، في تصريحات لبرنامج في المرمى: “في حالة تأجل حسم الدوري حتى الجولة الأخيرة فنحن على أتم استعداد للتعامل مع هذا السيناريو بعمل حفل في الرياض بطاقم عمل وحفل في جدة بطاقم عمل مختلف بنسختين من الكأس متواجدة في ملعبي المباراتين”.وفق “أخبار 24”.
ويتقاسم الهلال ونظيره الاتحاد صدارة جدول النسخة الجارية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة قبل جولتين من النهاية”.
اذا تأجل حسم لقب الدوري في الجولة الأخيرة، ما هي ترتيبات رابطة دوري المحترفين؟ .. عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/ObXgW0RPXj
— العربية – في المرمى (@FilMarma) June 22, 2022