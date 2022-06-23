أعلن مشروع نيوم، اليوم (الأربعاء)، عن تعيين الدكتور أندرياس كانجلاريس رئيساً لجامعة نيوم ” NEOM U”، وذلك في إطار رؤيتها لإنشاء منظومة عالمية المستوى للتعليم والبحث والابتكار.
ويتمتعُ بروفسور هندسة الحاسب الآلي والهندسة الكهربائية الدكتور كانجلاريس، بخبرة أكاديمية وبحثية وإدارية، حيث شغل منصب نائبِ الرئيس وكيل جامعة إلينوي في إربانا-شامبين منذ عام 2018، كما أشرفَ على برامج أكاديمية وبحثية في واحدة من أهم المؤسسات التعليمية الرائدة في الولايات المتحدة التي تضمُّ أكثرَ من 50 ألف طالب و15 كليةً وأكثرَ من 150 برنامجاً للدراسات، مع أكثر من 600 مليون دولار كإنفاق إجمالي سنوي على الأبحاث.
ويعد عالماً متميزاً في مجالات الكهرومغناطيسية الحاسوبية وأتمتة التصميم الإلكتروني، وقد حصلَ على الماجستير في العلوم والدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة كاليفورنيا، كما حصلَ على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة سالونيك باليونان.
وأكد الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر، أن التعليم له دور محوري في تحقيق رؤية نيوم ومستهدفاتها الطموحة لمستقبلٍ مستدام، وبما ينسجمُ مع طموحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أن نقدمَ نموذجاً جديداً للتعليم، مشيراً إلى أن جامعة نيوم “NEOM U” هي الصرح الأساسي في قطاع التعليم والبحث والابتكار في نيوم، والخطوة الأولى نحو تطويرِ تعليمٍ جامعيٍّ متاحٍ للجميع. وفق “أخبار 24”.
وأبدى النصر ترحيباً بالدكتور كانجلاريس لقيادة تطوير هذا الصرح الجامعي؛ نظراً لما يتمتعُ به من كفاءة وجدارة وخبرة.
ومن جهته، أعربَ رئيسُ جامعةِ نيوم الدكتور أندرياس كانجلاريس عن فخره بهذا التعيين، مؤكداً سعيه للمساعدة في تطوير الجامعة وقيادتها في مسعاها لإلهام وتحفيز وتمكين التغيير الإيجابي الذي تسعى نيوم إلى تحقيقه في العالم، حيث سنجمعُ طالبي العلم من المملكة والعالم في مختبر نيوم الحي ليتعلموا كيف يمكن تسخير التقنية في خدمة الإنسان والإسهام في تغيير العالم للأفضل”.