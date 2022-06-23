“أمانة المدينة” تعتذر عن تأثر مستوى خدمة النظافة العامة في بعض المحاور التشغيلية

قدَّمت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم (الأربعاء)، اعتذاراً لعموم سكان المنطقة عن تأثر الخدمة خلال الأيام الماضية، موضحةً بأنها شرعت باستبدال بعض عمال النظافة بدلاً من العمالة السابقة، وذلك بالتنسيق مع شركات النظافة والجهات الحكومية الأخرى.
وأوضحت الأمانة بأنها لاحظت تأثر مستوى الخدمة في بعض المحاور التشغيلية الأربعة نتيجة عملية الإحلال التدريجية، حيث حفَّزت متعهدي خدمات النظافة لمباشرة العمالة الجديدة مهامها، داخل الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية. وفق “أخبار 24”.
كما أضافت بأنها تقدِّر تفهُّم جميع المستفيدين لهذه المرحلة التشغيلية، مؤكدةً أن الحلول الجديدة بالتنسيق مع المشغلين ستضمن تنفيذ كافة المستهدفات التشغيلية بما يعزز جودة الحياة في المدينة المنورة.