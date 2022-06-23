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جديد المحليات > “مجلس التعاون” وبريطانيا يطلقان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة
23/06/2022   7:01 ص

“مجلس التعاون” وبريطانيا يطلقان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

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وقَّع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزير التجارة الدولية البريطانية، إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وبريطانيا وإيرلندا الشمالية، وذلك بحضور وزراء التجارة بدول مجلس التعاون.

و عبَّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن أهمية هذه الخطوة التي تعكس الرغبة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.

ومن جانبها، رحَّبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، بإطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.

وأكدت أن دول مجلس التعاون الخليجي شركاء اقتصاديون أقوياء للمملكة المتحدة، مضيفةً أن اتفاقية التجارة الحرة ستعزز من اقتصاد المملكة المتحدة، كما تقدم فرصاً استثمارية جديدة.

التوقيع

وفق “أخبار 24”.

“مجلس التعاون” وبريطانيا يطلقان مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة

جديد المحليات
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