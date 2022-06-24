“الغذاء والدواء”: معظم منتجات الجبن السائل بالأسواق لا تحتوي على مواد ضارة

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن معظم منتجات الجبن السائل أو الجبن القابل للدهن لا تحتوي على مواد ضارة، كما أن المواد المُضافة فيها من المواد المسموح بها في الأغذية وبكميات محددة.
وأوضحت الهيئة، أن تلك المنتجات من الجبن تُصنع من خليط من منتجات ومكونات الحليب ولا يدخل ضمنها الجبن، والمواد المُضافة فيها مسموح بها في الأغذية بكميات محدودة.
ولفتت إلى أنه يمكن صناعتها من الزيوت النباتية لأنها أقل تكلفة، ولا تحتوي على مواد ضارة وسعراتها الحرارية عالية، مبينةً أنه يمكن للمستهلك معرفة نوع الجبن ومكوناته بقراءة المكتوب على العبوة خصوصاً قائمة المكونات.
وفق “أخبار 24”.