مستجدات كورونا.. تراجع الإصابات إلى ما دون الألف وارتفاع الوفيات وانخفاض حالات التعافي

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الجمعة)، انخفاضا ملحوظاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بيوم أمس الذي شهد تسجيل 1002 حالة.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 927 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 75 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 790223 إصابة بالفيروس.
ولفتت إلى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9198 حالة. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن عدد حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 1004 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 771081حالة.