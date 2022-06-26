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جديد المحليات > “الصحة العالمية”: جدري القردة لا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية في الوقت الراهن
26/06/2022   7:04 ص

“الصحة العالمية”: جدري القردة لا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية في الوقت الراهن

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن تفشي جدري القردة يشكل تهديداً صحياً يثير قلقاً بالغاً، لكنه لا يشكل في الوقت الراهن حالة طوارئ صحية عالمية.

وأضاف “تيدروس” بعد الاطلاع على تقرير الخبراء لتقييم الأوضاع على هذا الصعيد، أن لجنة الطوارئ عبّرت عن هواجس جدية بشأن حجم التفشي الحالي وسرعته، لافتاً إلى أن أموراً كثيرة لا تزال مجهولة على صعيد التفشي والفجوات في البيانات.

ويُعد جدري القردة من الأمراض النادرة ويمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس، حيث تتضمن أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفح جلدي يشبه الجدري على اليدين والوجه. وفق “أخبار 24”.

“الصحة العالمية”: جدري القردة لا يشكل حالة طوارئ صحية عالمية في الوقت الراهن

جديد المحليات
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