طقس اليوم.. أجواء شديدة الحرارة على شرق ووسط المملكة وفرص لهطول أمطار بتلك المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، مع استمرار الفرص لهطول الأمطار الرعدية على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة في فترة ما بعد الظهيرة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 20-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.