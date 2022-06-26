أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثالث حضورياً

بدأ أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، اليوم (الأحد)، الاختبارات التحريرية النهائية للفصل الدراسي الثالث حضوريًا لجميع المراحل الدراسية.
وأظهرت صور، الطلاب والطالبات في كافة مناطق المملكة خلال اليوم الأول من الاختبارات النهائية، فيما استقبلت بعض المدارس طلابها بالورود والهدايا لتحفيزهم وتشجيعهم أثناء أداء الاختبارات.
وأكملت وزارة التعليم والإدارات التعليمية بالمناطق المختلفة استعداداتها للاختبارات، وحثت المدارس على متابعة جلسات الاختبارات، والعمل على استخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس الموافق الأول من شهر ذي الحجة المقبل.
وكانت الوزارة قد اعتمدت تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المستمر، ليجلس الطلاب والطالبات لأداء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني، على أن تكون الاختبارات ضمن اليوم الدراسي.
#الفصل_الدراسي_الثالث#المتوسطة_الاولى _بالجبيل #وزارة_التعليم #مكتب_التعليم_بالجبيل
# عدنا _ جميعاً اختبارات الطالبات اليوم الأحد الموافق 1443/11/27 متمنين لهن التوفيق والنجاح ❤️❤️ pic.twitter.com/mYWcXcxerZ
— المدرسة الأولى المتوسطة (@MOE_EPR_02_0033) June 26, 2022
#يحدث_الآن |
مدير #تعليم_الدوادمي يتابع ميدانياً سير #الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي ١٤٤٣هـ خلال زيارته لمدرسة حطين المتوسطة.#وزارة_التعليم pic.twitter.com/ClUrGYmCrL
— إدارة تعليم الدوادمي (@MOE_DWD) June 26, 2022
#وزارة_التعليم #تعليم_المخواة
صباح الهمة والحصاد ..
مع بداية أول يوم من #اختبارات_الفصل_الثالث اللهم وفق طالباتنا وكلل جهودهم بالنجاح 🌟 pic.twitter.com/lBCnaF9qMU
— ابتدائية نصبة (@Moe_mkh_07_0012) June 26, 2022
استقبال الطالبات في أول يوم اختبارات ٢٧-١١-١٤٤٣
تمنياتنا للجميع بالتوفيق..#تعليم_محايل_عسير pic.twitter.com/xPggPAgh3T
— م/بارق الاولى ومجمع التحفيظ والروضة الثانيه (@MoE_MHR_03_0058) June 26, 2022
يحدث الآن ..
طلاب المدرسة يؤدون اختبار اليوم الأول من اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث ١٤٤٣هـ
نسأل الله لهم التوفيق.#تعليم_الزلفي pic.twitter.com/ilLjp3pix9
— مدرسة الرياض الثانوية (@MOE_ZLF_00_0004) June 26, 2022
طلابنا يؤدون أختبارات الفصل الدراسي الثالث بمتابعه وتوجيه من الموجه الطلابي أ /غالب علي عبسي
# وزارة_التعليم #تعليم_محايل_عسير pic.twitter.com/HRSxrJnVTW
— متوسطة الوسم (@MOE_MHR_05_0048) June 26, 2022
طلاب مدرسة العقيق يؤدون أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث
نسأل الله لهم التوفيق والعون والفلاح بالدنيا والآخرة 🤲🏼 #تعليم_محايل_عسير pic.twitter.com/ClNqsIpsa7
— مدرسة العقيق بذهبان (@MOE_MHR_05_0045) June 26, 2022
#وزارة_التعليم#تعليم_محايل_عسير#مكتب_التعليم_بقنا
طلاب المدرسة يؤدون اختبار اليوم الأول من اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث pic.twitter.com/AeWfwLjsVJ
— ابتدائية الاعتدال بقنا (@MOE_MHR_07_0001) June 26, 2022
وفق “أخبار 24”.