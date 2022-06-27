المغرب ضمن مبادرة “طريق مكة”.. إجراءات سفر الحجاج تقلصت من 5 ساعات إلى 20 دقيقة

وصلت أمس (الأحد)، أولى رحلات الحجاج القادمين من مملكة المغرب إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، كمستفيدين من مبادرة “طريق مكة” والتي شملت المغرب للمرة الأولى هذا العام.
وأكد القنصل العام للمملكة المغربية بجدة إبراهيم أجولي لـ “أخبار 24″، أن مبادرة طريق مكة تدخل ضمن مسار الحج الإلكتروني؛ حيث كانت تصل مدة إنهاء إجراءات سفر الحجاج بالسابق إلى أوقات انتظار طويلة أما بعد المبادرة فقد تقلصت كثيراً.
وأضاف أجولي أن المبادرة كانت ستشمل المملكة المغربية منذ عام 2020 لولا جائحة كورونا، ولكن بحمد الله أُدرج المغرب هذا العام ضمن الدول المستفيدة من المبادرة وتم استقبال الحجاج القادمين من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.
من جهته، قال المتحدث الإعلامي لجوازات منطقة مكة المكرمة الرائد حامد الحارثي، إن المملكة دائماً ما تحرص على بذل الجهود وتوفير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.
وأشار الرائد الحارثي إلى أن مبادرة طريق مكة أطلقتها وزارة الداخلية وتنفذها عدد من الجهات، من ضمنها المديرية العامة للجوازات، حيث يتم إنهاء إجراءات سفر الحجاج من صالة المبادرة في مطارات بلدانهم.
جدير بالذكر أن المملكة أطلقت مبادرة طريق مكة قبل 5 سنوات، وشملت هذا العام باكستان وإندونيسيا وماليزيا والمغرب وبنجلاديش.