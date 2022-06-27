10 أفكار إبداعية تفوز بجوائز سباق الإعلام “ميدياثون”

أعلنت لجنة تحكيم مشروع سباق الإعلام “ميدياثون”، فوز 10 أفكار إبداعية من بين 770 فكرة قدمها أفراد وجهات طيلة مرحلة السباق، اشتملت على مبادرات نوعية تساهم في تقديم حلول إبداعية في 4 تحديات إعلامية.
وفي تحدي “تقليدية الطرح الإعلامي”، حققت فكرة “فلان” المركز الأول، فيما حققت فكرة “oneclick to saudia” المركز الثاني، وجاءت فكرة “سيركل” ثالثًا.
وحصدت فكرة “بين” المركز الأول في تحدي “جمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها”، وحققت فكرة “مختبر المحتوى الإبداعي” المركز الثاني، بينما حققت فكرة “أداة تقييم الإبداع الإعلاني” المركز الثالث.
وفي تحدي “الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية”، احتلت فكرة “منصة رقمية” المركز الأول، وحصلت فكرة “منصة عمل الممارسة المهنية للطلاب” على المركز الثاني، وجاءت فكرة “مركز الإعلام والتواصل العلمي” في المركز الثالث. وفق “أخبار 24”.
وحصدت فكرة واحدة وهي “صناعة محتوى إعلامي سعودي مبني على تحليل المدونات الحاسوبية اللغوية وترجمته إلى 11 لغة”، جائزة المركز الثاني في تحدي التواصل الدولي.
جاء ذلك في الحفل الختامي الذي نظمه مركز التواصل الحكومي، برعاية وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، واستضافته واحة الملك سلمان للعلوم.