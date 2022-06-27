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جديد المحليات > مدير الأمن العام: جرائم المخدرات تستهدف بنية المجتمع وعلينا توخي الحيطة والحذر منها
27/06/2022   8:22 ص

مدير الأمن العام: جرائم المخدرات تستهدف بنية المجتمع وعلينا توخي الحيطة والحذر منها

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أكد مدير الأمن العام، الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن المخدرات أصبحت الركن الثابت في كثير من الجرائم التي تحدث، جنائيًا وماليًا وفكريًا، وهو ما يستوجب التعاون من الجميع لمواجهتها.

وأضاف “البسامي”، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أن آفة المخدرات أصبحت في مقدمة التحديات المؤثرة سلبًا في كثير من الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء.

وأشار إلى أن الواقع يقتضي أن تعتمد قوات الشرطة في أنحاء العالم على التقنيات الحديثة، وأن تكيف استراتيجياتها لمكافحة الجريمة، ومن ضمنها جرائم المخدرات وتطورها الدائم، خاصة تلك الجرائم التي تستهدف بنية المجتمع في طاقاته أو إمكاناته أو أمن من يعيش فيه. وفق “أخبار 24”.

وناشد شرائح المجتمع وجوب توخي الحيطة والحذر من هذه الآفة وأخطارها، ودعم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحتها، والمساهمة بكل الإمكانات المتاحة لمواجهة تحدياتها.

مدير الأمن العام: جرائم المخدرات تستهدف بنية المجتمع وعلينا توخي الحيطة والحذر منها

جديد المحليات
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