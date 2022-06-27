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جديد المحليات > “شؤون الحرمين” تطلق برنامج تصحيح تلاوة الفاتحة لحجاج بيت الله
27/06/2022   8:21 ص

“شؤون الحرمين” تطلق برنامج تصحيح تلاوة الفاتحة لحجاج بيت الله

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أعلنت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة الحلقات القرآنية برئاسة شؤون الحرمين، إطلاق برنامج لتصحيح تلاوة الفاتحة لحجاج بيت الله الحرام.

وبيّن مدير إدارة الحلقات القرآنية بالمسجد الحرام بدر المحمادي، أن البرنامج الذي يشارك في تنفيذه عدد من المعلمين ذوي الخبرة لتعليم روّاد بيت الله الحرام القراءة الصحيحة جاء توافقاً مع حملة “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” المقامة في عامها العاشر.

ونوه إلى أن الإدارة عملت على توفير عدد من المُشرفين الميدانيين لمتابعة تنظيم الحضور في الحِلق القرآنية بشكل يضمن سلامة سير الحلقات القرآنية، مؤكداً أن الساعات التعليمية تقام على فترتين صباحية ومسائية، ولكل معلم 4 ساعات من الإقراء، حيث يجتمع الحجاج حول المعلم ليتعلموا القراءة والنطق الصحيح. وفق “أخبار 24”.

“شؤون الحرمين” تطلق برنامج تصحيح تلاوة الفاتحة لحجاج بيت الله

جديد المحليات
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