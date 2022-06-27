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جديد المحليات > “الزكاة والضريبة والجمارك”: لا تفرض ضريبة القيمة المضافة مرتين على نفس السلعة أو الخدمة
27/06/2022   8:22 ص

“الزكاة والضريبة والجمارك”: لا تفرض ضريبة القيمة المضافة مرتين على نفس السلعة أو الخدمة

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن جميع السلع والخدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

وبيّنت الهيئة أنه لا تفرض ضريبة القيمة المضافة مرتين على نفس السلعة أو الخدمة المقدمة، منوهة إلى أنه في حال مخالفة ذلك، يمكن تقديم بلاغ عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو من خلال الموقع وإرفاق ما يثبت للتحقق والإفادة.

وجاء توضيح الهيئة ردًا على استفسار من أحد الأشخاص، تعرض لعملية شراء من أحد المتاجر التي احتسب فيها قيمة الضريبة المضافة مرتين عند شرائه بعض المنتجات. وفق “أخبار 24”.

“الزكاة والضريبة والجمارك”: لا تفرض ضريبة القيمة المضافة مرتين على نفس السلعة أو الخدمة

جديد المحليات
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