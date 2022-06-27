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رياضة > نجم الهلال السابق في العناية المركزة.. وسامي الجابر يدعو له (صورة)
27/06/2022   8:20 ص

نجم الهلال السابق في العناية المركزة.. وسامي الجابر يدعو له (صورة)

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ظهر نجم فريق الهلال السابق، عمر الغامدي، مساء اليوم الأحد، داخل أحد المستشفيات في العناية المركزة، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورا لعمر الغامدي، والتي أثارت الحزن بينهم، حيث يرقد اللاعب السابق على سرير العناية المركزة.

ونشر لاعب ورئيس الهلال السابق سامي الجابر، عبر حسابه على “تويتر”، صورة للغامدي، وعلق عليها: “اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً اللهم اشفي الأخ العزيز عمر الغامدي ولا تُرينا به مكروهاً.. لاتنسونه من دعواتكم الله لايوريكم مكروه ويشفي كل مسلم”. وفق “أخبار 24”.

وكتب الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، عبر حسابه على “تويتر”: “الله يشفي الكابتن عمر الغامدي ويعافيه ويقومه بالسلامة ويخليه لعين ترجيه ويحفظه من كل مكروه.. ادعوا له يا اخوان”.

عمر الغامدي

نجم الهلال السابق في العناية المركزة.. وسامي الجابر يدعو له (صورة)

رياضة
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