الترجي بطلا للدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي

توج فريق الترجي، بلقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي و32 في تاريخه بفوزه 2-1 على اتحاد بنقردان.
وتقدم اتحاد بنقردان بهدف سجله فخر الدين العوجي في الدقيقة السادسة، وتعادل محمد علي بن حمودة عند الدقيقة الـ85 للترجي.
ويسجل إلياس شتي هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، وأهدر محمد علي بن رمضان ركلة جزاء للترجي عند الدقيقة 40.
وحسم الترجي اللقب بعدما رفع برصيده في مرحلة التتويج إلى 24 نقطة من عشر مباريات وبفارق نقطتين عن الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني الذي كان يحلم بلقبه الأول.
وقال نبيل معلول مدرب الترجي: “مواجهة صعبة جدا مع اتحاد بنقردان الذي خاض مباراة بطولية.. سجل اتحاد بنقردان مبكرا ثم واجهنا صعوبات كبيرة أمام حارس مرمى تصدى لست أو سبع فرص”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف معلول الذي قاد الترجي في آخر ثلاث جولات بعد إقالة راضي الجعايدي: “المهم أننا حققنا الفوز وتوجنا بالبطولة”.