طقس اليوم.. رياح وأتربة على الرياض والشرقية تمتد لتشمل نجران ومكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
وأضاف أن تلك الرياح النشطة يتوقع أن يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن ستكون على النحو التالي: (45 درجة بمكة المكرمة، و43 درجة بالمدينة المنورة، و42 درجة في الرياض والدمام، و41 درجة في بريدة، و38 درجة في جدة).