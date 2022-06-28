“العقاري” يوافق على تمويل عددٍ من المطوّرين لإنشاء مشاريع سكنية بعدة مناطق

أصدرت لجنة برنامج تمكين المطوّرين العقاريّين “تطوير” التابع لصندوق التنمية العقارية موافقتها على تقديم الدعم والتمويل لعددٍ من شركات التطوير العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية.
وتستهدف اللجنة من منح هذا التمويل تمكين هؤلاء المطورين من إنشاء مشاريع سكنية في مختلف مناطق المملكة.
من جهته، نوه صندوق التنمية العقارية بتوقيع 6 اتفاقيات شراكة استراتيجية مع عددٍ من الجهات التمويلية؛ لتفعيل دور برنامج “تطوير” في تحقيق أهدافه الاستراتيجية. وفق “أخبار 24”.
وحث الصندوق العقاري منشآت القطاع على الاستفادة من خدمات “تطوير” من خلال البوابة الإلكترونية التابعة له.