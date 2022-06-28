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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. انخفاض هائل في أعداد المصابين وتراجع الحالات الحرجة
28/06/2022   4:07 م

مستجدات كورونا.. انخفاض هائل في أعداد المصابين وتراجع الحالات الحرجة

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انخفضت الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في المملكة بشكل كبير خلال الـ24 ساعة الماضية، لتنزل دون الألف وتحديداً 869 حالة، بانخفاض قدره 207 حالات عن يوم أمس.

فيما واصلت حالات التعافي الارتفاع، مسجلة 992 حالة، لتعود أعلى من الإصابات الجديدة. وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 774954 من أصل 793729 إصابة منذ بدء الجائحة في المملكة.

كما انخفضت الحالات الحرجة لليوم الثاني على التوالي، بمغادرة 5 حالات العناية المركزة طبقاً لإحصائيات وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، وبذلك ينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 143 حالة. وفق “أخبار 24”.

في المقابل ارتفعت حالات الوفاة بشكل طفيف، بتسجيل 3 وفيات جديدة، لكنها بقيت عند معدلها المنخفض منذ أكتوبر 2021. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات نتيجة كوفيد 19 إلى 9025 حالات وفاة.

حالات كورونا في المملكة اليوم الثلاثاء

مستجدات كورونا.. انخفاض هائل في أعداد المصابين وتراجع الحالات الحرجة

جديد المحليات
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