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جديد المحليات > “الزكاة”: لا توجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة.. وهذه الفئة غير ملزمة بالتسجيل
29/06/2022   7:04 ص

“الزكاة”: لا توجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة.. وهذه الفئة غير ملزمة بالتسجيل

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نفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وجود شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، مبينة أن الأشخاص الذين تقل إيراداتهم السنوية عن 187.5 ألف ريال غير ملزمين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة أنه يلزم كل من يمارس نشاطًا اقتصاديًا، التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375 ألف ريال.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين تتخطى إيراداتهم السنوية 187.5 ألف ريال ولا تتجاوز 375 ألف ريال مؤهلون للتسجيل الاختياري، مؤكدة أنه يتوجب التسجيل خلال 30 يومًا من تاريخ وصول الإيرادات لحد التسجيل الإلزامي.وفق “أخبار 24”.

“الزكاة”: لا توجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة.. وهذه الفئة غير ملزمة بالتسجيل

جديد المحليات
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