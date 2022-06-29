“بوابة الدرعية” تدشن مبادرة “برمج شغفك” لتحويل الطلاب إلى مطورين للتكنولوجيا

تدشن هيئة تطوير بوابة الدرعية ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية مبادرة “برمج شغفك” التي تستهدف تدريب طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية من أبناء وبنات مجتمع الدرعية.
وتعمل المبادرة عبر برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لتأهيل الطلاب والطالبات تقنياً لفرص العمل المستقبلية في التكنولوجيا الرقمية التفاعلية الواعدة في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع أهم المعاهد العالمية في مجال التدريب التقني المختص بالألعاب.
وتستهدف المبادرة تحويل الطلاب والطالبات من مستهلكين إلى مطورين للتكنولوجيا، وبناء كوادر تدريبية وطنية مؤهلة لنقل المعرفة ونشرها في عدة قطاعات، واستخدام أدوات تطوير التقنيات التفاعلية الممتعة لتدريس وإيصال المفاهيم العلمية والتقنية الأساسية.وفق “أخبار 24”.
وتحتوي المبادرة على برنامجين رئيسيين هما: مقدمة في علوم ومهارات تطوير الألعاب الإلكترونية، ومقدمة علوم ومهارات تصميم الرسوم المتحركة، وسيسبق إطلاق البرامج “برنامج تدريب المدرب”، مجموعة من ورش العمل تحت إشراف خبراء عالميين لتدريب 12 مدرباً سعودياً من كلا الجنسين..