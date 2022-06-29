“الكهرباء” توقع اتفاقية لنقل ملكيتها في “السعودية لشراء الطاقة” إلى ملكية الدولة

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها اتفاقية إطارية لنقل الأعمال مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، لتصبح الأخيرة بذلك شركة مستقله ومملوكة بالكامل للدولة اعتباراً من اليوم (الأربعاء).
وأوضحت في بيان على موقع “تداول” بأنه تم أيضاً توقيع اتفاقيات تحويل الطاقة واتفاقية توريد الطاقة بالجملة ونقل اتفاقيات إمدادات الوقود واتفاقيات نقل الوقود من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة اعتباراً من 1 يوليو المقبل.
وأشارت “السعودية للكهرباء” إلى توقيعها اتفاقية بيع وشراء الحصص لنقل كامل ملكيتها في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة، مؤكدة أن ذلك سيُسهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمة في قطاع الكهرباء.وفق “أخبار 24”.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على فصل الشركة السعودية لشراء الطاقة المملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء ونقل ملكيتها للدولة.